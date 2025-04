Viviano: “Kean è un animale vero, sarà dura tenerlo alla Fiorentina pure se la squadra andasse in Champions”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano che ha detto la sua sul successo contro l’Atalanta: “Ieri ha fatto una partita incredibile perché l’Atalanta non ha mai tirato in porta e non so da quanto tempo non le capitava, soprattutto in trasferta. La Fiorentina ha cambiato atteggiamento e ha iniziato ad essere aggressiva, è un merito dell’allenatore che ha capito che la squadra fa meglio quando corre in avanti piuttosto che se retrocede. La Fiorentina nasce per essere una squadra di questo genere e per fare un esempio ho goduto un sacco quando ho visto Mandragora pressare Carnesecchi al 90esimo.”

Sulla Champions: “Non so se ci arriveremo, però abbiamo dei giocatori forti e non abbiamo niente da perdere rispetto alle altre. La Fiorentina ha anche una panchina di livello che può permetterti di alzare sempre il ritmo di gara, quindi possiamo ambire a un piazzamento importante poi se è Champions o meno, lo vedremo ma l’Europa è possibile.”

Su Kean: “Qualsiasi squadra europea lo vorrebbe, quindi sarà difficile tenerlo perché è veramente un animale. Per me sarà dura tenerlo anche con la Champions, ma vediamo cosa succede perché dipende solamente da lui, magari vedendo che c’è il Mondiale allora potrebbe pure rimanere.”