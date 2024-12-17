TMW scrive: "Fiorentina su Rayan. Il Vasco Da Gama chiede 14 milioni, ma lo vuole cedere in estate"

La Fiorentina monitora Rayan: il talento brasiliano del Vasco da Gama nel mirino dei viola per rinforzare l'attacco

Secondo quanto riporta TMW, la Fiorentina sembra intenzionata a rinforzare il reparto offensivo e, secondo le ultime indiscrezioni, continua a monitorare attentamente Rayan, giovane talento brasiliano in forza al Vasco da Gama. Il diciottenne ha attirato l'attenzione degli osservatori viola, che lo hanno seguito da vicino lo scorso ottobre.

Il Vasco da Gama valuta il cartellino del giocatore 14 milioni di euro e non sembra avere fretta di cedere il suo gioiello. La strategia del club brasiliano è chiara: attendere il Campionato Sudamericano U20, in programma dal 23 gennaio, per poi magari far lievitare ulteriormente il valore di mercato del giocatore.

La Fiorentina, dunque, potrebbe decidere di intensificare i contatti e pianificare un eventuale affondo durante la sessione estiva di mercato, a meno che non si presenti l'opportunità di anticipare la concorrenza con un'offerta concreta già a gennaio. L’interesse per Rayan conferma la volontà del club viola di puntare su giovani di talento, in grado di garantire qualità e prospettive di crescita per il futuro.

Pedullà: “La Fiorentina tra le squadre che hanno apprezzato Frendrup, all’Atalanta però piace di più”

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