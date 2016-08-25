Jovetic a Firenze in prestito secco, l’obbligo di riscatto per il City resta all’Inter

Arrivano dettagli sull'affare tra la Fiorentina e Stevan Jovetic. Secondo quanto raccolto a Milano da Tuttomercatoweb.com, il montenegrino passerà in prestito secco dall'Inter alla Fiorentina. I neraz...

Arrivano dettagli sull'affare tra la Fiorentina e Stevan Jovetic. Secondo quanto raccolto a Milano da Tuttomercatoweb.com, il montenegrino passerà in prestito secco dall'Inter alla Fiorentina. I nerazzurri risparmieranno sull'ingaggio del giocatore ma l'obbligo di riscatto resterà all'Inter e non per la Fiorentina. Da capire, ora, se i nerazzurri avranno anche un indennizzo per la trattativa.

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