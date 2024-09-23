Filippo Grassia: "Fiorentina, basta difesa a tre, serve un difensore di spessore come Danilo"

Il moviolista di Rai Radio 1 Filippo Grassia ha commentato gli episodi arbitrali di Fiorentina-Lazio e suggerito un innesto in difesa

L'esperto di moviola Filippo Grassia ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la gara di domenica al Franchi, in particolare i rigori che ne hanno deciso il risultato:

“La Fiorentina ha vinto grazie al cambio modulo e Palladino dovrà ripartire proprio dal secondo tempo di ieri. Vincere era fondamentale per dare autostima alla squadra e al mister: perdere avrebbe significato essere al centro di moltissime critiche. La difesa a tre non funziona, manca un difensore come Milenkovic, di struttura e personalità. Io a Gennaio andrei a chiedere Danilo alla Juventus, un giocatore importante che alzerebbe il livello e che è fuori dal progetto di Thiago Motta”.

Sulle decisioni arbitrali contestate dalla Lazio:

“I rigori c'erano entrambi. Anche il rigore di Tavares su Dodo è netto, non capisco perchè l'arbitro non avrebbe dovuto fischiare un pestone del genere"

Nubifragio su Bergamo, Atalanta-Como alla fine non si gioca. Ufficiale il rinvio a domani sera

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