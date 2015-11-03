Notizie Danilo Fiorentina

Danilo come Biraghi, Juventus-Fiorentina sarà anche la sfida dei capitani separati in casa
27 dicembre 2024 18:32
Corriere dello Sport: “Non solo Danilo, Napoli interessato a Martinez Quarta, è l’alternativa al brasiliano”
19 dicembre 2024 09:38
Sentite Danilo: "Non si è mai visto un capitano che va via a metà stagione, non sarò certo io il primo"
12 dicembre 2024 12:00
Filippo Grassia: "Fiorentina, basta difesa a tre, serve un difensore di spessore come Danilo"
23 settembre 2024 23:19
Brutte notizie per la Juventus: Danilo non sarà a disposizione contro la Fiorentina
31 ottobre 2023 16:45
Fiorentina molto sfortuna, la Juve recupera tutti, al Franchi dovrebbe esserci anche Danilo
30 ottobre 2023 12:47
La Juventus non avrà Danilo contro la Fiorentina: lesione muscolare per il leader della difesa bianconera
16 ottobre 2023 16:10
Allegri pensava già alla finale: "Non ho fatto giocare Danilo perchè era diffidato, non volevo rischiare"
26 aprile 2023 23:23
Danilo ammette: "Contro la Fiorentina abbiamo vinto con grande soddisfazione, da Juventus"
24 marzo 2022 18:38
Danilo: "Siamo forti, ma siamo solo a metà strada. La Coppa Italia è un nostro obiettivo"
02 marzo 2022 23:25
Sky Sport, Danilo è un obiettivo della Fiorentina. Contatti intensificati con il Nizza
17 settembre 2020 07:27
Danilo primo rinforzo: pronti 4,5 milioni. AG Satalino: "Adesso si cambia"
26 aprile 2016 22:37
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