Sentite Danilo: "Non si è mai visto un capitano che va via a metà stagione, non sarò certo io il primo"

Intervistato ieri nel post partita Danilo ha risposto ad una domanda sul suo futuro ha dato una risposta che avrà fatto fischiare le orecchie a Biraghi, queste le sue parole:"In estate mi avevano piaz...

Intervistato ieri nel post partita Danilo ha risposto ad una domanda sul suo futuro ha dato una risposta che avrà fatto fischiare le orecchie a Biraghi, queste le sue parole:

"In estate mi avevano piazzato in tante squadre, in tanti club. Ma io non ho mai detto nulla né sono mai andato dalla Juve per dire che volevo andare via. Il mio legame con la Juventus va oltre il giocare di più o di meno, mi metto a disposizione e in discussione sempre. So che alcune prestazioni sono state altalenanti e sotto il mio livello. Ho un contratto fino a giugno e voglio restarci fino alla fine, non ho mai visto un capitano lasciare la sua squadra a metà stagione e non sarò certo io il primo a farlo..." Parole riportate da Tuttomercatoweb

LA RABBIA DI BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/