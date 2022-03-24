Danilo ammette: "Contro la Fiorentina abbiamo vinto con grande soddisfazione, da Juventus"

Il terzino destro della Juventus Danilo ha parlato della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta a Firenze

Intervista al canale Youtube della Juventus per Danilo, difensore brasiliano di casa bianconera, a quota 100 presenze con la maglia della Vecchia Signora.

"Sono in una delle squadre più grandi al mondo, fare 100 presenze non è facile. Provo tanto orgoglio, indossare questa maglia una volta sarebbe stato un orgoglio e cento è speciale. Significa che il club ha fiducia nel mio lavoro e questo va ripagato con le prestazioni".



Sull'esordio "Abbiamo vinto per 4-3 contro il Napoli, è stata un'emozione per i tifosi mentre per noi calciatori no. Preferisco vincere con più tranquillità, sempre".



Sul trofeo più speciale "Dico la Coppa Italia dell’ultima stagione. Non riuscivamo a fare tanti risultati di fila. Per la squadra è stato un premio per il lavoro e la resilienza. E’ stata speciale anche perché è stata una delle prime partite con un po’ di tifosi".



Sulla prima da capitano "A un paio di minuti dalla fine contro la Fiorentina: abbiamo vinto con sofferenza, tanta, da Juventus, credendoci fino alla fine. E' stato speciale per me, quando indosso la fascia da capitano rappresento i capitani del passato che hanno creato tutta l’energia che ha la Juve. E quindi sento tanta responsabilità e tanto orgoglio". Lo riporta TMW

"HO PARLATO CON GATTUSO..."

https://www.labaroviola.com/ho-parlato-con-gattuso-mi-ha-detto-che-il-suo-grande-rimpianto-e-non-essere-rimasto-a-napoli/169982/