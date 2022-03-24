"Ho parlato con Gattuso, mi ha detto che il suo grande rimpianto è non essere rimasto a Napoli"

Gennaro Gattuso, dopo la figuraccia fatta con la Fiorentina, è ancora senza panchina. Lo ha incontrato il giornalista Luca Serafini

Il Napoli è in piena lotta per lo Scudetto, la compagine azzurra sta battagliando con Milan e Inter per il tricolore. Mancano 9 giornate al termine e partenopei di Luciano Spalletti sono in piena corsa. Il tecnico di Certaldo è stato molto bravo a risollevare gli animi della squadra dopo la gestione di Gennaro Gattuso.

Luca Serafini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', le sue parole:

“Gattuso sta benissimo, siamo stati pochi giorni fa insieme. Mi ha detto che l’avversaria del Milan è il Napoli. Con l’occhio sta bene, lui è particolarmente orgoglioso di Victor Osimhen. Lui è dispiaciuto di non aver potuto vivere Napoli come sarebbe giusto e vivere la città", ha riferito Serafini in merito a Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese dopo la figuraccia fatta con la Fiorentina è attualmente fermo, spera di poter tornare ad allenare a partire dalla prossima stagione anche se per adesso nessuna grande squadra si è mossa per averlo.

A GIUGNO O RINNOVO O CESSIONE PER CASTROVILLI

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