Cm.com, la Fiorentina vuole evitare altri casi Vlahovic, per Castrovilli rinnovo o cessione a giugno

La Fiorentina in estate dovrà decidere il futuro di Castrovilli, o sarà rinnovo o verranno valutate le offerte

La Fiorentina sta valutando il futuro di Gaetano Castrovilli, che nei prossimi mesi dovrà guadagnarsi sul campo l'eventuale rinnovo del contratto. La scadenza è fissata a giugno 2024, il club vuole evitare nuovi casi Vlahovic ma il prolungamento non è così scontato come poteva sembrare fino a qualche tempo fa e in estate potrebbero essere valutate anche eventuali offerte. Lo riporta Calciomercato.com

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