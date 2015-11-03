Notizie Serafini Fiorentina

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Il DS Mattia Serafini che ha lanciato Italiano: "Allenatore adatto a ogni contesto, anche alla nazionale"
15 maggio 2025 19:18
"Ho parlato con Gattuso, mi ha detto che il suo grande rimpianto è non essere rimasto a Napoli"
24 marzo 2022 12:17
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