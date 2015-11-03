Labaro Viola

Notizie Serafini Fiorentina

Il DS Mattia Serafini che ha lanciato Italiano: "Allenatore adatto a ogni contesto, anche alla nazionale"

15 maggio 2025 19:18

"Ho parlato con Gattuso, mi ha detto che il suo grande rimpianto è non essere rimasto a Napoli"

24 marzo 2022 12:17

Archivio

Esplora l'archivio di Serafini

Sett. 20
Sett. 12