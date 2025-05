Il DS Mattia Serafini che ha lanciato Italiano: “Allenatore adatto a ogni contesto, anche alla nazionale”

Mattia Serafini, attuale direttore sportivo dell’Arzignano ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del tecnico Vincenzo Italiano, che lui stesso ha lanciato ai tempi della SerieD: “Avendoci lavorato a stretto contatto, anche se sono passati tanti anni da allora, ho sempre avuto una stima sconfinata per lui: già molto prima della avventure in piazze blasonate come Spezia, Firenze e Bologna, lo ritenevo adatto a ogni contesto, anche alla Nazionale, e ieri ha fatto qualcosa di magnifico, di ineguagliabile. Andare a Bologna con il fardello dell’eredità di Thiago Motta e le partenze di calciatori importanti non era facile, merito del club che ha creduto in lui e merito suo per aver creduto nel progetto che gli era stato prospettato: Italiano è una persona che studia, si migliora costantemente, e non mi meraviglia vedere quel che ha fatto”.

Bologna ancora in corsa per la Champions: può effettivamente raggiungerla?

“Per percorso fatto finora sì, e glielo auguro. È chiaro che tutti questi impegni tolgono energie mentali e fisiche, che sono necessarie soprattutto nel rush finale della stagione, dovranno ora essere tutti bravi a dare massimo; ma lui è speciale e unico nel far rendere tutti al 110%, e sono sicuro che la squadra non mollerà proprio ora. La Coppa Italia, poi, ha dato una carica importante a tutto l’ambiente”.