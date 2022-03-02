Danilo: "Siamo forti, ma siamo solo a metà strada. La Coppa Italia è un nostro obiettivo"

Danilo: "Abbiamo sentito le assenze, ma abbiamo dimostrato di essere tutti preparati

Danilo, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le sue parole: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Ho sempre detto di giocare di partita in partita, non fa differenza se sia Serie A, Champions League o Coppa Italia. Abbiamo dimostrato di avere una rosa forte. Le assenze si sono sentite perché sono calciatori parecchio importanti per noi, ma abbiamo dimostrato di essere tutti preparati. Abbiamo fatto solo mezza strada perché c’è ancora da giocare la seconda partita davanti ai nostri tifosi”.

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