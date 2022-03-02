PAGELLE VIOLA: IKONE UN CRACK, MILENKOVIC ED IGOR DUE MURI. VENUTI SFORTUNATO

Queste le pagelle dei viola

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la semifinale d’andata contro la Juventus:

TERRACCIANO: 6.5, incredibile dirlo e pensarlo alla vigilia ma è inoperoso se non quella parata su Vlahovic.

ODRIOZOLA: 6, la solita corsa e buona qualità con Ikone. Speriamo sia niente di grave. (Dal 46’ VENUTI: 4.5, gara senza infamia e senza lode, fino al tragico momento dell’autorete, è sfortunato ma anche goffo).

MILENKOVIC: 7, bene, solido attento concentrato. Ottima prova.

IGOR: 7, il duello con Vlahovic è da uomini forti, e lui lo è senz’altro. Bravo.

BIRAGHI: 6, ci prova dalla distanza al 12’, punizione insidiosa al 58’ ben parata da Perin. Buona gara. Male nel finale con le scorribande di Cuadrado.

BONAVENTURA: 5.5, al 14’ mette in curva a porta spalancata, un delitto. Al 17’ conclusione bloccata da Perin, qualità e quantità ma l’errore pesa.

TORREIRA: 6.5, conclusione al 35’ ben imbeccata da Saponara, con lui in campo (e non ce ne voglia Amrabat) la squadra sembra avere un altro piglio.

CASTROVILLI: 6, si avvita di testa al 54’ trovando la presa sicura di Perin. Non brilla ma è sufficiente. (Dall 83’ DUNCAN: s.v.)

SAPONARA: 6.5, scalda i guanti a Perin al 6’, bella anche la palla per la conclusione di Torreira. Grande qualità, come spesso gli succede quando gioca. (Da 64’ SOTTIL: 6, ci prova con la sua freschezza).

PIATEK: 5, De Ligt è il migliore della Juventus fino al momento della sua sostituzione. Sovrastato. (Dal 64’ CABRAL:

IKONE: 7, al 25’ si traveste da Salah in contropiede, sposta con il destro e sibila il palo alla destra di Perin. Nel secondo tempo pronti via e colpisce un palo piazzandola a colpo sicuro. Sa di gol sbagliato. Ci prova anche al 52’, blocca Perin. Di fatto gli è mancato solo il gol. Ma se il francese è questo… Beh, niente male. (Dal 83’ GONZALEZ: s.v.)

ITALIANO: 6.5, la squadra è ben messa in campo e mettere in panchina Nico Gonzalez non è una cosa semplice. Perde Odriozola in corsa ma la Fiorentina gioca senza alcuna paura e nel primo tempo meriterebbe il vantaggio, Saponara una sorpresa ma buona la sua gara. La squadra se la andrà a giocare a Torino, nonostante l’immensa sfortuna nel finale e chissà… Ma la squadra non può prendere così tanti gol nel finale.

Gabriele Caldieron

“Chi si presenta all’alba, chi scappa in nottata. Ultras Juve-Vlahovic, chi si somiglia si piglia. Conigli”

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