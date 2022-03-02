"Chi si presenta all'alba, chi scappa in nottata. Ultras Juve-Vlahovic, chi si somiglia si piglia. Conigli"
Arriva la risposta della Curva Fiesole allo striscione mostrato furtivamente all'alba dai tifosi della Juventus a Firenze
A cura di Flavio Ognissanti
02 marzo 2022 22:09
"Chi si presenta all'alba, chi scappa in nottata. Ultras Juve-Vlahovic, chi si somiglia si piglia. Conigli"
Questo lo striscione esposto dalla Curva Fiesole durante Fiorentina-Juventus nei confronti dei tifosi della Juventus in riferimento allo striscione mostrato dagli ultras bianconeri poco più di un mese fa davanti la Fiesole
LA REAZIONE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA ALL'INGRESSO IN CAMPO DI VLAHOVIC
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