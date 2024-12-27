Danilo come Biraghi, Juventus-Fiorentina sarà anche la sfida dei capitani separati in casa

A poco meno di due giorni dal match contro la Fiorentina, la Juventus ha fatto sapere al suo capitano che non è più parte del progetto. Danilo, come successo a Biraghi in Viola, è costretto a cambiare aria

Danilo può lasciare la Juventus dopo i recenti rumors. Lo fa sapere in esclusiva il nostro Matteo Moretto: "La Juventus ha comunicato a Danilo che è sul mercato. Il club ha fatto sapere in via ufficiale al difensore brasiliano la decisione."

L’attuale capitano della rosa (1991) ha disputato oltre 200 partite ufficiali in bianconero", si legge. Un'importante novità su Danilo dunque anche in chiave mercato invernale, ormai sempre più vicino.

Una situazione molto simile a quella che vede come protagonista il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ormai ai titoli di coda della sua avventura a Firenze. Biraghi, infatti, è fuori dal progetto di mister Raffaele Palladino e per questo non è più inserito da settimane neanche tra i convocati. Il terzino sinistro Viola non ha più trovato spazio dall'arrivo in estate di Robin Gosens e a seguito del cambio di modulo che lo ha totalmente tagliato fuori dalle scelte di Palladino (dopo la prima parte di stagione dove Biraghi è stato impiegato come braccetto nella difesa a 3).

Domenica ci sarà proprio Juventus-Fiorentina, una partita attesissima da entrambe le parti, ma a mancare saranno proprio i due capitani: Danilo e Biraghi accomunati dallo stesso futuro, lontani rispettivamente da Torino e Firenze.

L'AVVENTURA DI BIRAGHI ALLA FIORENTINA E' AI TITOLI DI CODA. ANCHE PARISI...

https://www.labaroviola.com/cm-com-biraghi-offerto-al-milan-ma-va-verso-il-napoli-per-parisi-occhio-allinserimento-dei-rossoneri/282313/