La Juventus non avrà Danilo contro la Fiorentina: lesione muscolare per il leader della difesa bianconera

Lesione muscolare per Danilo: la Juventus dovrà fare a meno del suo leader difensivo contro la Fiorentina. Gli esami clinici del caso hanno evidenziato una lesione al bicipite femoraleA comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: “Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Il giocatore della Juventus, dunque, salterà la sfida contro la Fiorentina in programma per il 5 novembre allo Stadio Artemio Franchi.