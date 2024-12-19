Corriere dello Sport: “Non solo Danilo, Napoli interessato a Martinez Quarta, è l’alternativa al brasiliano”

Quarta in questi mesi ha avuto poco spazio

La tratta Firenze-Napoli potrebbe infiammare e non poco il calciomercato invernale. La squadra di Antonio Conte è alla disperata ricerca di un difensore centrale, con il nome di Danilo della Juventus come primo della lista. Non essendo una trattativa facile però, il direttore Manna starebbe guardando verso Firenze per trovare l'alternativa al brasiliano.

Ecco che la principale alternativa al giocatore della Juventus, potrebbe essere l'argentino della Fiorentina Martinez Quarta, centrale di 28 anni che in questi primi mesi di campionato ha trovato poco spazio, mentre è sceso più volte in campo in Conference. 4 sole partite da titolare in Serie A, contro le 4 in Europa. Numeri poco confortanti se confrontati con quelli degli anni passati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/sentite-ziliani-ibra-racconta-di-voler-vincere-trofei-e-fare-la-storia-con-un-milan-neppure-da-conference/281505/