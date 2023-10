Brutte notizie per la Juventus: Danilo non sarà a disposizione contro la Fiorentina

Brutta notizia per la Juventus di Allegri che sperava di poter contare sul rientro di Danilo al centro della difesa già dalla undicesima giornata contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano invece non ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, avverte ancora fastidio e per questo non sarà a disposizione al Franchi. Con anche Alex Sandro ai box, il tecnico bianconero si è affidato con ottimi risultati a Gatti e Rugani.