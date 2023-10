Fiorentina molto sfortuna, la Juve recupera tutti, al Franchi dovrebbe esserci anche Danilo

La Juventus che nelle scorse settimane è stata tempestata di infortuni potrebbe arrivare a Firenze quasi al completo. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Danilo potrebbe tornare già in settimana ad allenarsi con il gruppo Juve alla Continassa.

Il problema alla coscia sinistra patito con la Nazionale sembra si sia risolto prima del previsto e il brasiliano potrebbe quindi essere convocabile già per la trasferta di Firenze. Oltre a lui rientrerà anche l’ex Chiesa che giocherà per la prima volta al Franchi da ex

