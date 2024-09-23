Nubifragio su Bergamo, Atalanta-Como alla fine non si gioca. Ufficiale il rinvio a domani sera

Dopo aver rimandato l'orario del fischio d'inizio, il forte maltempo ha portato l'arbitro a decidere per il rinvio

Dopo un iniziale posticipo del fischio d'inizio, Atalanta-Como è stata definitivamente rinviata. L'arbitro Paride Tremolada ha ritenuto impossibile giocare a causa del maltempo, con tantissima pioggia che è caduta sull'erba del Gewiss Stadium.

Una situazione difficile, con la palla che non riusciva a rimbalzare e tante pozzanghere in campo. Per questo motivo dopo l'iniziale posticipo, fissato alle 21:45 ad un'ora di ritardo dall'orario originale, si è deciso di rinviare la sfida dopo aver verificato nuovamente le scarse condizioni del terreno di gioco.

La Lega ha subito comunicato il giorno del recupero della sfida: Atalanta-Como si rigiocherà già domani 24 settembre alle ore 20:45.

Lo riporta corrieredellosport.it

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