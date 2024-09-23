La Curva Fiesole rispolvera la tradizione: Domenica esodo viola verso Empoli in motorino
In occasione del derby di Empoli sempre molto sentito e partecipato l'anima del tifo viola seguirà la squadra in trasferta in motorino
Poco fa la Curva Fiesole sul proprio profilo Instagram ha rilanciato un'iniziativa ideata in occasione del derby di domenica prossima in programma al Castellani di Empoli.
"Tutti a Empoli in motorino" Alle ore 15,30 è fissato il ritrovo al parcheggio della Coop di Ponte a Greve per raggiungere lo stadio azzurro. Ricordiamo che il calcio d'inizio è fissato alle ore 18,00.
TgR Rai: “Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi”
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