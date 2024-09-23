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La Curva Fiesole rispolvera la tradizione: Domenica esodo viola verso Empoli in motorino

In occasione del derby di Empoli sempre molto sentito e partecipato l'anima del tifo viola seguirà la squadra in trasferta in motorino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2024 22:07
La Curva Fiesole rispolvera la tradizione: Domenica esodo viola verso Empoli in motorino - Firenze, stadio A.Franchi, 08.04.2023, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 08.04.2023, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Poco fa la Curva Fiesole sul proprio profilo Instagram ha rilanciato un'iniziativa ideata in occasione del derby di domenica prossima in programma al Castellani di Empoli.

"Tutti a Empoli in motorino" Alle ore 15,30 è fissato il ritrovo al parcheggio della Coop di Ponte a Greve per raggiungere lo stadio azzurro. Ricordiamo che il calcio d'inizio è fissato alle ore 18,00.

 

TgR Rai: “Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi”

https://www.labaroviola.com/tgr-rai-commisso-ha-pranzato-con-il-presidente-giani-incontro-costruttivo-hanno-parlato-anche-del-franchi/269390/

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