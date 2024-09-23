TgR Rai: "Commisso ha pranzato con il presidente Giani. Incontro costruttivo, hanno parlato anche del Franchi"
Come riportato dalla giornalista Rai, Sara Meini, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, a pranzo. Dopo il colloquio con la sindaca...
Come riportato dalla giornalista Rai, Sara Meini, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, a pranzo. Dopo il colloquio con la sindaca Sara Funaro, infatti, continua l'agenda di incontri di Commisso che è rientrato a Firenze da una settimana. Nel corso del pranzo c'è stato tempo per soffermarsi sul tema stadio Franchi, con i lavori di restyling che proseguono.
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