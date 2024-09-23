Palladino festeggia sui social: "Felice per la prima vittoria. Continuiamo così con dedizione e sacrificio"
La Fiorentina vince la prima partita stagionale ed è anche la prima vittoria di Raffaele Palladino dal suo arrivo in Viola. Tutta la felicità del mister
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2024 18:44
Mister Raffaele Palladino ha pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram un post dedicato alla prima vittoria sulla panchina della Fiorentina, avvenuta proprio ieri in campionato contro la Lazio. Queste le parole del tecnico:
"Felicissimo per questa prima vittoria davanti alla nostra gente. Continuiamo su questa strada, con dedizione e sacrificio."