Le parole del noto giornalista di Radio RAI all’emittente Radio Bruno:

“Vorrei capire meglio le condizioni di Ribery, perchè potrebbe essere la vera arma in più della Fiorentina. Iachini è preparatissimo a modellare le sua squadre sul contropiede. Con le caratteristiche di Chiesa i viola possono mettere in difficoltà chiunque. Il numero 25 viola deve far crescere la sua incidenza sulla partita ”