Grassia: “Bonaventura è il giocatore più forte della Fiorentina. A Napoli la partita più bella di Italiano in viola’

Filippo Grassia, voce di Radio RAI, ha parlato da Trento dal Festival dello Sport, queste le sue parole raccolte da TMW

Bonaventura ha segnato ieri il suo primo gol in Nazionale.

“Mi fa molto piacere che a 34 anni abbia trovato la gioia di segnare il primo gol. È un ragazzo di una professionalità e di una serietà impareggiabile, altrimenti a 34 anni non sarebbe in grado di giocare tutte le partite. È il migliore della Fiorentina e ieri è stato sicuramente il migliore con Berardi ed è un esempio per tutti questi giovani che non si sono affermati e non riescono a realizzarsi fuori dal campo”.

La Fiorentina può arrivare in Champions?

“Intanto ha battuto Atalanta e Napoli. Al Maradona ha giocato forse la migliore gara del ciclo Italiano, anche perché ha rischiato poco in difesa per la prima volte e lo ha fatto solo per bischerate. Concedere poco o niente al Napoli, che è una signora squadra… Resta il rammarico dei due punti persi con il Lecce e del pareggio di Frosinone, dove nel primo tempo si sono sbagliati tanti gol. Potrebbe fare meglio con i gol dei centravanti, che in questo momento non ha”.

Che cosa si sente di prevedere per il futuro di Garcia?

“De Laurentiis lo ha delegittimato pubblicamente in maniera quasi drammatica. Vuoi contattare Conte? Fallo in punta di piedi. Voglio vedere poi lui che mette in campo tutti questi soldi per Conte, lui che ha il braccino corto. Credo che Spalletti avesse capito che sarebbe stato quasi impossibile ripetersi, ma anche che De Laurentiis, conscio anche lui di ciò, abbia cercato una situazione di interregno. Garcia però non ha avuto l’umiltà di capire che quello era un bellissimo giocattolo e andava rivisitato il meno possibile. Prima litiga con Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano… Sono sintomi che non ha lo spogliatoio in mano. Di solito si danno 8 giorni, a lui è stato dato un mese. Mi auguro il Napoli faccia bene in Champions, la più bella partita curiosamente l’ha disputata contro il Real Madrid. La squadra è una signora squadra”.

