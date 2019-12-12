Grassia: "Confermare Montella è stato un errore fatale. Il colpevole numero uno? Sicuramente lui"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal giornalista Filippo Grassia: "La Fiorentina è in un momento complicato. L'avventura di Montella in viola è stata deficitaria, in un'altra squadra con un'a...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal giornalista Filippo Grassia: "La Fiorentina è in un momento complicato. L'avventura di Montella in viola è stata deficitaria, in un'altra squadra con un'altra società sarebbe già stato esonerato. I viola giocano in media 5-10 minuti a partita, troppo poco. Il colpevole numero uno? Beh sicuramente Montella, i calciatori non sono di prima fascia come quelli della Juve o della Roma ma neanche da parte destra della classifica, per me sono da 6°-1° posto. Confermare Montella in estate è stato un errore fatale".