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Grassia: "Confermare Montella è stato un errore fatale. Il colpevole numero uno? Sicuramente lui"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal giornalista Filippo Grassia: "La Fiorentina è in un momento complicato. L'avventura di Montella in viola è stata deficitaria, in un'altra squadra con un'a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 21:30
Grassia: "Confermare Montella è stato un errore fatale. Il colpevole numero uno? Sicuramente lui" -
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Queste le parole rilasciate a Radio Bruno dal giornalista Filippo Grassia: "La Fiorentina è in un momento complicato. L'avventura di Montella in viola è stata deficitaria, in un'altra squadra con un'altra società sarebbe già stato esonerato. I viola giocano in media 5-10 minuti a partita, troppo poco. Il colpevole numero uno? Beh sicuramente Montella, i calciatori non sono di prima fascia come quelli della Juve o della Roma ma neanche da parte destra della classifica, per me sono da 6°-1° posto. Confermare Montella in estate è stato un errore fatale".

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