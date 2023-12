Grassia: “Vorrei Mourinho alla Fiorentina, porta popolarità. Rugani è migliore di tutti i difensori viola”

Il radiocronista Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno alla vigilia di Roma-Fiorentina, queste le sue parole:

“Mourinho è un allenatore di prima fascia anche se ultimamente non ha vinto, speravo che la Fiorentina si interessasse a Mourinho, ha portato alla Roma una grande popolarità in tanti paesi, non è nemmeno un peso lo stipendio, si ripaga da solo. Non sono d’accordo con alcune sue dichiarazioni, deve finirla di dare la colpa agli arbitri dei risultati, come fa anche Thiago Motta.

Mi auguro che la Fiorentina non prenda più i gol in ripartenza, non vedo miglioramenti da questo punto di vista. Non è possibile prendere sempre gli stessi gol. Ho visto giocare Mina, non so come si sia potuto prendere un giocatore così quando la Juventus pesca dalla serie C e prende il signor Gatti. Io voglio una squadra che vinca anche 1-0 senza segnare tanti gol, non mi interessa segnare tanto, voglio vincere. Avrei fatto vedere la partita che ha fatto lo Slavia Praga contro la Roma, hanno lasciato alla Roma il possesso per poi attaccarla.

La difesa della Fiorentina non mi piace, ci sono sempre gli stessi gli errori. Milenkovic è sempre svagato, Mina è incomprensibile. Io penso che Rugani sia nettamente meglio di tutti i difensori della Fiorentina.

