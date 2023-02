Grassia: “Fiorentina presuntuosa: Amrabat e Mandragora non sono registi, lo sa anche un bambino”

Le parole del giornalista Filippo Grassia intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

Fiorentina? Lo vado dicendo da ottobre novembre che non capisco la gestione di Italiano: non riesce mai a trovare il bandolo della matassa perchè se subisce sempre gol e fa meno di un gol a partita qualche problema c’è. Spalletti schiera sempre la stessa squadra e non può cambiare sempre registro: la squadra di partenza è sempre quella e nella Fiorentina, invece, non sappiamo i titolari.

Attacco? Visto che le cose non vanno chi ti vieta di giocare tre o quattro partite con Jovic e Cabral insieme per avere più uomini in area. Noi siamo in zona retrocessione vogliamo mettercelo in testa? La partita con il Verona è uno spartiacque.

Mercato? Dobbiamo porre in esistenza due situazioni: a livello economico la Fiorentina è di poco sotto al Napoli ma la differenza è enorme. Per quanto riguarda il livello tecnico bisognerebbe fare un dicorso su chi fa il mercato perchè il Presidente Commisso ha speso tanto ma il problema è che non è stato beccato un centravanti dopo Vlahovic. A centrocampo c’è stata la presunzione della Fiorentina che Mandragora e Amrabat potessero fare il regista ma pure un bambino lo sapeva e prima o poi verrà fuori il responsabile della cessione di Torreira”

