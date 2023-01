Grassia contro Italiano: “Perché non si adatta mai ai giocatori? Fiorentina lenta e prevedibile”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Filippo Grassia ha così commentato il mercato in ottica Fiorentina: “Il mercato della Fiorentina non mi sta convincendo. Il club sta prendendo giocatori medi. Brekalo è l’ennesimo attaccante che segna poco. Spero che possa essere quello buono, ma non lo so. Quello che manca alla Fiorentina è l’uomo in mezzo all’area. E soprattutto mi auguro che arrivi un regista, per sistemare la squadra. Sono d’accordo con chi dice che Amrabat non gioca come al Mondiale. Perchè la Fiorentina gioca in modo triste, non sono soddisfatto di come il club stia spendendo i soldi. Lo scout della viola non funziona, perchè non abbiamo un’attaccante che si rispetti. Non facciamo un acquisto come fa per esempio l’Atalanta”.