Grassia: “Sottil egoista, Mandragora è un jolly. Fiorentina squadra di rango in difesa”

Il giornalista Filippo Parlato ha così parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Credo che la Fiorentina sia migliorata non solo per la sua capacità di essere più competitiva in fase di realizzazione ma soprattutto perché è tornata a essere una squadra di rango in fase difensiva. Mi auguro che in futuro non torni a subire tutti quei gol che in passato le hanno precluso di raggiungere diversi obiettivi. Ieri ho visto un pizzico di egoismo da parte di Sottil che avrebbe dovuto servire il compagno meglio piazzato piuttosto che concludere a rete. Buona prova di Mandragora, è un ottimo interno, pur non essendo un fuoriclasse può rivelarsi un utilissimo jolly. Barak invece vede la via del gol più di tutti gli altri centrocampisti”.

Su Abisso: “Abisso quando va bene è uno da 6+, rimango dell’idea che Rocchi deve spiegare perché le spinte in area non vengono più punite. Sembra che siano state sdoganate, l’ho chiesto anche Orsato e mi ha detto che se la spinta è importante bisogna dare rigore. Gonzalez deve stare più in piedi, questo favorirebbe il suo rapporto con gli arbitri”.

MARZO PERFETTO PER LA VIOLA