Il mese di Marzo perfetto della Fiorentina: 7 partite e 7 vittorie. Adesso benedetta o maledetta sosta?

TMW scrive un approfondimento sul mese di marzo trascorso dalla Fiorentina dove la squadra viola si è contraddistinta per aver vinto praticamente tutte le partite che ha giocato:

“Maledetta sosta.. Forse? Difficile che nella Fiorentina, nonostante un calendario già fitto e che ad aprile non lascerà respiro, si possa trovare qualcuno favorevole a fermarsi proprio adesso, dopo un marzo così, anche se tirare il fiato forse è necessario. Nel terzo mese del 2023 la squadra di Italiano ha saputo solo vincere, in qualsiasi competizione. L’ultimo giro a vuoto, ormai con i tratti quasi di uno sbiadito ricordo, è l’1-1 casalingo del 19 febbraio contro l’Empoli.

Ora per un paio di settimane Italiano avrà modo di lavorare ulteriormente sui dettagli, quantomeno con coloro che rimarranno a Firenze. Al momento di ripartire sarà già aprile: i viola inaugurano a Milano, contro l’Inter, il primo del mese e poi sarà tempo di Coppa Italia e, una settimana più tardi, anche del quarto di Conference League col Lech Poznan. Due mesi di fuoco, non di più almeno per ora: questo ha chiesto Italiano ai suoi ragazzi, nel tentativo ormai conclamato di riportare a Firenze il sapore di un trofeo a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta.”

23/2 – Braga-Fiorentina 0-4 (UECL)

27/2 – Hellas-Fiorentina 0-3 (Serie A)

4/3 – Fiorentina-Milan 2-1 (Serie A)

9/3 – Fiorentina-Sivasspor 1-0 (UECL)

12/3 – Cremonese-Fiorentina 0-2 (Serie A)

16/3 – Sivasspor-Fiorentina 1-4 (UECL)

19/3 – Fiorentina-Lecce 1-0 (Serie A)

