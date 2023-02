Grassia: “Mercato della Fiorentina sbagliato ma Italiano fa il compitino, dovrebbe farsi delle domande”

Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Si deve vedere la mano di mister Italiano in questo momento? Si era detto che la Fiorentina doveva puntare alle coppe vegetando nelle zone di metà classifica ma adesso bisogna stare attenti perchè c’è bisogno di mettersi il prima possibile in una situazione di comfort zone. Ci sono squadre dietro che stano facendo punti e proponendo un bel calcio come il Verona. Mi dispiace che si continuino a commettere gli stessi errori e prendere gli stessi gol: Italiano sicuramente qualcosa dovrebbe cambiare.

Atteggiamento? Se noi consideriamo come la Fiorentina ha giocato con Inter, Milan e Napoli sicuramente ha fatto una bella figura ma con la situazione negativa sotto l’aspetto del gol, insieme ad un po’ di sfortuna, diventa tutto più difficile. Questa per via di un mercato sbagliato non è una grande squadra ma dovrebbe comunque avere 7/8 punti in più: Italiano si limita a fare il compitino e qualche domanda dovrebbe farsela.”

