Cassano: “Juventus-Fiorentina? A momenti mi addormentavo. Bianconeri senza capo né coda”

Antonio Cassano, ex calciatore ed adesso opinionista, ha espresso la sua opinione su Juventus–Fiorentina alla BoboTV, trasmissione di Christian Vieri in diretta su Twitch. Ecco le sue parole: “Ho visto una Juventus senza capo né coda, confermo la mia opinione sui bianconeri. La Fiorentina è una squadra organizzata e non ha fatto calciare in porta la Juve, ma ad un certo punto della partita mi stavo addormentando”.

LEGGI ANCHE: