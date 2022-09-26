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"Il processo del lunedi" su Twitch si parlerà di Batistuta che vuole tornare e della parole di Commisso

Gabriel Batistuta vuole tornare alla Fiorentina come dirigente, sarà possibile? Cosa dirà Commisso questa sera? Ne parliamo su Twitch dalle 16

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2022 15:31
"Il processo del lunedi" su Twitch si parlerà di Batistuta che vuole tornare e della parole di Commisso -
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"Il processo del lunedi" su Twitch si parlerà di Batistuta che vuole tornare e della parole di Commisso

Sul canale Twitch di Passione Fiorentina dalle ore 16 il consueto appuntamento con il "Processo del lunedi Viola" con due temi principali, la volontà del ritorno alla Fiorentina di Batistuta e le parole di Commisso attese per la serata (in diretta su Sportitalia dalle ore 20). Nel corso della diretta anche l'estrazione, per chi si abbona, di una maglia originale della Fiorentina firmata da un calciatore viola a tua scelta

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