Flachi rivela: “Vedere Batistuta nel tunnel era una sicurezza, non ti interessava dell’avversario”

Francesco Flachi, ex calciatore viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ha svelato un curioso retroscena su Gabriel Omar Batistuta. Ecco le sue parole: “Batistuta è stato il calciatore che, giorno dopo giorno, è riuscito a diventare uno dei più forti centravanti al mondo. Il Batistuta arrivato alla Fiorentina, non era il Batistuta andato via da Firenze. Gabriel prima che calciatore era un uomo. È stato un esempio per tutti. Ho ancora i brividi quando ne parlo. Quando nei tunnel vedevi Batistuta con la fascia al braccio non ti interessava chi avevi contro, pensavi: Io ho Batistuta, del resto non mi interessa”

