Bucciantini: “Commisso deve investire sul morale di Firenze: è fondamentale. Italiano va accontentato”

Marco Bucciantini, noto opinionista e volto Sky, è intervenuto alla trasmissione di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MAXI LOPEZ-TORREIRA “Maxime Lopez è un ottimo giocatore. Torreira ha delle giocate più decisive, anche quando non fa grandi partite. Quando invece fa una grandi partite, le determina. Maxime Lopez andrebbe visto in un altro contesto rispetto al Sassuolo: la Fiorentina ha tutt’altro ritmo rispetto la squadra di Dionisi”

TORREIRA “Torreira ha una grande esperienza ed un’età ancora giovane. La Fiorentina lo ha inseguito per anni ed è stato decisivo nella qualificazione in Europa. Lucas fa parte della festa che abbiamo fatto a fine stagione. Tutta questa felicità andava trattenuta, soprattutto va trattenuto chi ti fa arrivare a quella gioia. Ci sono speranze nel riscatto? Nel calcio si aggiusta tutto perchè è una ‘cosa materiale’, basta mettersi ad un tavolo. Mi sembra di capire che Firenze è sempre il primo pensiero del calciatore. Inoltre la Fiorentina non ha ancora detto la parola fine. Io ci credo molto nella permanenza di Torreira a Firenze. Non è un’operazione impossibile ed è fondamentale per il popolo viola, oltre che per l’allenatore”

COME SOSTITUIRE TORREIRA “I giocatori ci sono, non è questo il problema. I giocatori li puoi pescare ovunque. I grandi giocatori si possono pescare in Italia, all’estero o negli esuberi delle grandi squadre. Ricordatevi Salah, Odriozola e lo stesso Torreira. Guardate il Lille, da lì vengono i due giocatori decisivi dello scudetto di quest’anno: Leao e Maignan. Il Milan ha vinto lo Scudetto cedendo grandi giocatori come Calhanoglu e Donnarumma andando ad acquistare giocatori come Tonali e Maignan. Ogni giorno il calcio ti mette davanti una scelta. Il Milan ha fatto una scelta ben marcata ed ha costruito una grande squadra puntando su un’identità forte. Una squadra per crescere deve tenere i suoi prezzi pregiati. Sostituti? Asllani ed Ederson sono due pezzi pregiati. Dopo mezz’ora si era già visto che sapevano giocare”

ATTACCANTE FONDAMENTALE PER UNA SQUADRA FORTE? “La miglior Fiorentina aveva come attaccante Monelli, non di certo il miglior centravanti sulla piazza. Rientrava addirittura da un prestito e si trovò ad essere titolare dopo la trattativa sfumata con Giordana. Eppure è stata la miglior Fiorentina che ho visto, con Bertoni seconda punta e De Sisti in panchina. Questa grande Fiorentina arrivò terza”.

INGREDIENTI SQUADRA FORTE “Una squadra forte deve avere intensità ed identità. La Fiorentina quest’anno le ha avute entrambe. I viola hanno recuperato giocatori che facevano le riserve in squadre che si giocavano la salvezza e raggiungevano a fatica 40 punti. Pensate ai vari Igor, Duncan e Saponara. Con intensità ed identità puoi trasformare tutto. Igor è stato il miglior difensore del girone di ritorno della Serie A. La Fiorentina ha veramente costruito qualcosa. Adesso si tratta trattenere quello che si è costruito”.

MOMENTO ENTUSIAMO PIAZZA “Non capisco perchè si è dovuto spostare l’attenzione sui soldi all’indomani della festa. Commisso, quando arrivò, ha portato entusiasmo in un’annata che non aveva niente da festeggiare. Quest’anno, invece, per la prima volta si è visto nascere qualcosa. Io l’ho definito l’Anno Uno della Fiorentina. Sono stupito di una cosa: invece di aspettarci notizie migliori, stiamo aspettando notizie peggiori. Ci siamo già messi sulla difensiva. È un lato del carattere fiorentino? No, noi fiorentini amiamo godere, siamo passionali. Ci mettiamo tutto il sentimento nel tifare la squadra. Il tifo è vita. È condivisione, è famiglia, siamo disposti a fare di tutto per la Fiorentina. Noi tifiamo perchè è una cosa di famiglia, spesso l’amore verso una squadra viene trasmessa dal padre. Troviamo amici quando andiamo allo stadio. Tifare è vivere e lo sappiamo. Quest’anno abbiamo finito con una festa, la felicità doveva durare di più. L’incontro con Italiano deve riportare l’entusiasmo che avevamo dopo la vittoria con la Juventus. Abbiamo vinto con la Juventus, ottenendo l’Europa dopo anni. Costruzione squadra? Ognuno ha le sue preferenze, ma con entusiasmo rende anche Duncan. Poi devi puntellare la squadra: devi tenere Torreira, devi prendere Bellanova ed Ederson. Ma è fondamentale l’entusiasmo. La Fiorentina ha bisogno di recuperare la felicità più che dei giocatori“.

COMMISSO “Sei soddisfatto dei tre anni di Commisso? Vedo tante possibilità, vedo tutte le opportunità di crescita della Fiorentina. Soprattutto, ho visto un gran campionato dei viola. Ho visto un bel gioco, ho visto una vocazione, una missione nella squadra di mister Italiano. Però, vedo anche che è un calcio difficile, dove si passa troppo in fretta dall’entusiasmo alle polemiche. La classe dirigente non può vivere così il momento. La classe dirigente deve investire sul morale del tifo perchè accendere l’amore aiuta ad affrontare qualsiasi situazione. Guardate a Napoli che cosa sta succedendo: nonostante siano al decimo anno consecutivo in Europa, c’è contestazione. Eppure se guardiamo la storia, fino a qualche anno fa il Napoli era costantemente sotto la Fiorentina. L’investimento morale è più importante dei giocatori stessi“.

BELLANOVA “Deve venire a Firenze, non deve andare a fare la panchina a Milano. Il terzino forte è il terzino che gioca nella linea a quattro, non il quinto di centrocampo facendo la punta aggiunta”.

EDERSON “Centrocampista ideale per la Fiorentina, è completo. È un’incontrista, ma sa trattare la palla ed arrivare alla conclusione. È meglio di Frattesi. Poi, adesso stiamo a parlare di Ederson, ma poi potrebbe arrivare anche Luis Alberto che è addirittura meglio”.

UDOGIE “Abbiamo già Biraghi? Non importa, si prende uguale. Tra un paio di anni potrebbe essere tra i migliori terzini del calcio europeo“.

CABRAL-PIATEK “L’allenamento non è la partita. Platini disse che Laudrup era il calciatore più forte del mondo, in allenamento, poi non si è imposto nella Juventus. Poi diventò anche forte a Barcellona, ma nei bianconeri non riuscì ad imporsi. Io Cabral lo tengo perchè sa trattare la palla, fa delle aperture interessanti. In Piatek, invece, non vedo questo. Ormai Piatek lo conosco. So che mi può garantire qualche gol, magari anche 6-7 gol, ma non ci possono costruire un attacco. In Cabral non vedo il titolare della vita, ma preferisco giocare su di lui rispetto Piatek“.

CINQUE CAMBI “Ormai con i cinque cambi si gioca in 16. Ho guardato le statistiche: il 60% dei risultati sono cambiati dal 60esimo in avanti. Quindi è importante giocare in 15. Quasi tutti gli allenatori fanno 2 cambi in attacco e 2 cambi in centrocampo, poi l’ultimo se lo tengono per necessità. I cambi sono in quei ruoli perchè in un calcio intenso, chiedi molto agli interpreti di quei ruoli a livello fisico. Cabral deve stare nei 15 “titolari” della Fiorentina. Il brasiliano deve imparare a mettere in campo quello che fa vedere in allenamento”.

ITALIANO “Italiano ha fatto rendere Nzola. Ha recuperato Amrabat e Duncan. È l’unico allenatore che è riuscito a migliorare i risultati in un campionato equilibrato. È riuscito a fare, addirittura, 20 punti in più rispetto la stagione precedente in una serie A equilibratissima. Io ad Italiano gli darei un centrocampista in più da 7-8 gol a campionato ed un esterno dominante nella trequarti avversaria come Dybala con Sarri e Leao con il Milan quest’anno”

CAPITOLO PORTIERE “La Fiorentina ha sempre avuto grandi portieri. È uno di quei ruoli che i viola hanno fornito con maggior frequenza alla Nazionale. Terracciano ha giocato perchè era più ordinato mentalmente rispetto Dragowski. Chi prenderei in porta? Prendo Carnesecchi tutta la vita, me lo ha detto Marchegiani e di lui mi fido. Ma anche Vicario è forte. Il portiere è decisivo perchè decisivo con le parate. Il Milan ci ha vinto un campionato, a portieri invertiti chi lo avrebbe vinto il campionato tra Inter e Milan?”.

MIGLIORAMENTI FIORENTINA ” Il Milan sa benissimo che nei numeri 7, 9 e 10 può migliorare. La Fiorentina lo sa di averci dei ruoli da migliorare, se non proprio caratteristiche da migliorare. Faccio un monumento a Terracciano, ha fatto una grande stagione ma i viola sanno di poter migliorare in porta”

PRIORITÀ FIORENTINA “Il 9 della Fiorentina ha fatto 25 gol, il 9 lo sappiamo far segnare anche se magari tanti di questi li ha fatti uno solo (Vlahovic ndr). La Fiorentina sa che deve migliorare in alcune caratteristiche. Priorità? Se dovessi scegliere, la priorità è la mezz’ala”