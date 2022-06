Dalle ore 14, come ogni martedi e venerdi, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà parlerà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina per tutte le ultime sul mercato viola. Sono giorni caldi in casa Fiorentina dopo il rinnovo di Italiano ormai definito che sta dando il via alle fase più calda della trattative.

