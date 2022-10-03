Gli errori in difesa, il mercato sotto accusa, le critiche a Italiano. Alle 16 su Twitch il Processo del lunedi
Il giorno dopo fa ancora più male, la sconfitta della Fiorentina lascia tanti temi di cui parlare al Processo del Lunedi Viola su Twitch
Appuntamento alle ore 16 con il Processo del Lunedi Viola in onda sul canale Twitch di Passione Fiorentina, per vederlo basta andare sul link qui sotto oppure tramite l'applicazione di Twitch. I temi sono quelli che ci porta la giornata di campionato passata con la Fiorentina che perde a Bergamo per 1-0. Sotto accusa gli errori difensivi, il mercato che non sta incidendo, le scelte di Italiano e il mistero sulle condizioni di Nico Gonzalez
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NON SOLO COMMISSO, ANCHE TERRACCIANO NEL MIRINO DEI CORI RAZZISTI
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