Il sorteggio dei gironi di Conference League sarà in diretta sul canale twitch di Passione Fiorentina

La Fiorentina oggi conoscerà i prossimi avversari in Conference League che affronterà nel girone, il sorteggio inizierà alle 14.30 e sarà in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, a seguire ci sarà il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà per tutte le ultime sul mercato viola, con gli ultimi movimenti legati a Zurkowski e Bajrami.

