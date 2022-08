Barak sempre più vicino alla Fiorentina, dalle 14 Alfredo Pedullà in diretta su Passione Fiorentina

Antonin Barak è sempre più vicino alla Fiorentina, il centrocampista classe 94 del Verona potrebbe essere il colpo del mercato viola degli ultimi giorni di mercato. Ma non solo, occhio alle uscite e magari potrebbero esserci altri acquisti in entrata. Ne parliamo, come ogni martedi e venerdi, in diretta con Alfredo Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina

