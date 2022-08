TMW, per Barak alla Fiorentina si aspetterà il ritorno di Conference, il Verona chiede 15 milioni

Dopo la vittoria per 2-1 di ieri sera contro il Twente, la Fiorentina aspetterà il ritorno dei preliminari di Conference League prima di dare l’accelerata per la mezzala (e probabilmente anche per un difensore centrale). Mentre resta sempre in piedi l’ipotesi Nedim Bajrami dell’Empoli e uno scambio col polacco Szymon Zurkowski, il preferito di Vincenzo Italiano resta sempre Antonin Barak dell’Hellas Verona.

La prima proposta dei viola, per aprire il tavolo della trattativa, è stata quella di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Il Verona vuole monetizzare, la richiesta è di 15 milioni per la cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Trattativa comunque in corso, dopo il ritorno a Enschede i viola possono provare ad alzare la posta. Lo riporta TMW

LE PAGELLE DI FIORENTINA-TWENTE