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Vieri: "Commisso non parli di calcio, non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare"

Christian Vieri attacca Commisso: "Non sa cosa dice: non può obbligare Vlahovic a firmare. Non siamo in dittatura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 20:17
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Vieri: "Commisso non parli di calcio, non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare"

Christian "Bobo" Vieri, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato le dichiarazioni di Rocco Commisso sul mancato rinnovo di Dusan Vlahovic ai microfoni della Bobo TV. Ecco le sue parole "Commisso non deve parlare di calcio perché non sa cosa dice, Vlahovic ha il diritto di non rinnovare. È impensabile obbligare un giocatore a firmare. Cos'è, una dittatura?".

IL REPORT MEDICO DELLA FIORENTINA: “CASTROVILLI TORNA AD ALLENARSI. CRITICHE FUORI LUOGO”

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