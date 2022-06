Richieste Italiano alla Fiorentina e ultime su Suarez. Stasera Bucchioni a Passione Fiorentina su Twitch

Stasera in diretta dalle ore 21 sul canale Twitch di Passione Fiorentina ci sarà Enzo Bucchioni per raccontare tutti i retroscena del rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano con la società viola e le richieste del tecnico sul mercato dopo l’incontro di martedi a Milano tra Joe Barone, Daniele Pradè e Fali Ramadani, agente dell’allenatore. Ultime di mercato e anche sulla suggestione Luis Suarez per la Fiorentina al centro delle discussioni.

QUI IL LINK PER SEGUIRE LA PUNTATA IN DIRETTA DALLE 21