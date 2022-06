Pradè e Barone hanno incontrato Ramadani a Milano martedì, la firma con Italiano dopo il 15

In occasione della presenza a Milano per partecipare alla riunione di Lega del direttore generale della Fiorentina Joe Barone e di Daniele Pradè, i dirigenti viola hanno incontrato il procuratore di Vincenzo Italiano, Fali Ramadani per mettere a punto e definire il rinnovo di contratto del tecnico con ingaggio portato a 2 milioni a stagioni fino al 2025. La firma sul rinnovo probabilmente ci potrebbe essere intorno alla metà del mese ma non ci sono problemi di nessuna sorte sul futuro alla Fiorentina del tecnico viola che si sta concentrando sulla costruzione della squadra viola.

BORJA VALERO: “ILICIC E’ STATO IL PIU FORTE CON CUI HO GIOCATO ALLA FIORENTINA”