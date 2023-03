Dalle 13.30 sorteggio Fiorentina in Conference League sarà visibile su Passione Fiorentina Twitch

Appuntamento dalle 13.30 in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina dove sarà visibile il sorteggio dei quarti di finale di Conference League, sarà sorteggiato anche l’eventuale avversaria in semifinale. La diretta sarà possibile seguirla anche su Labaro Viola dove ci sarà un box video sull’evento. Di fatti, si tratterà dell’ultimo sorteggio in cui sarà tracciato tutto il percorso che porterà alla finale che si giocherà il 7 giugno a Praga. Queste le possibili avversarie della Fiorentina:

AZ Alkmaar

West Ham

Nizza

Anderlecht

Fiorentina

Lech Poznan

Basilea

Gent

Quarti di finale

Gara d’andata: 13 aprile 2023

Gara di ritorno: 20 aprile 2023

Semifinali

Gara d’andata: 11 maggio 2023

Gara di ritorno: 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023

