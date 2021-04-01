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Frey: "Quest'estate il mio coro diventerà una hit. Parata più importante? Il rigore con l'Everton"

Le parole di Sebastien Frey durante la diretta su Twitch di Vitadabomber

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2021 20:55
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©Jonathan Moscrop - LaPresse 03 02 2010 Milano ( Italia )Sport Calcio Inter FC vs Fiorentina - "TIM CUP" Coppa Italia 2009 2010 Semi finale andata - Stadio Giuseppe Meazza "San Siro" Milano Nella foto: delusione di Sebastian Frey dopo la rete del 1-0 ©Jon

Sebastien Frey, ex-portiere viola, è intervento alla diretta su Twitch di Vitadabomber per ripercorrere la sua carriera da calciatore ed ha ricordato alcune delle sue prodezze migliori. Ecco le sue parole:

PARATE PIÙ IMPORTANTI "Le due parate più importanti per me sono quella nello spareggio con il Bologna per la permanenza in A, quando vestivo la maglia del Parma, e quella su Jagielka dell'Everton nella partita con la Fiorentina al Goodison Park: siamo arrivati ai rigori dopo 120 minuti di sofferenza, abbiamo segnato tutti i tiri dal dischetto ed io ho parato quello decisivo per la vittoria. Quel trionfo è stato sofferto ma meritato, il gruppo ha fatto la differenza".

CORO TIFOSI VIOLA "Non posso anticipare niente, posso solo dirvi che quest'estate quel coro sarà una hit, un tormentone".

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