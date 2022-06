Pedullà: “Dodò dipende da Commisso. Patto con Ramadani per Milenkovic. Mi aspetto Jovic alla Fiorentina”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

RINNOVO ITALIANO “Non mi piacciono i comportamenti di Italiano. Ogni anno ha questo atteggiamento ‘sbagliato’. Lo ha fatto a Trapani prima e a Spezia poi. Probabilmente è mal consigliato dal suo gruppo di agenti: non mi piace come lavora Ramadani. C’è stato un momento di fibrillazione, poi si sono risolte le diatribe. La priorità era quella di ‘smussare’ gli angoli, accorciare le distanze: la priorità della Fiorentina era di ripartire da Italiano. La logica ha voluto che questa situazione abbia trovato una soluzione attraverso un compromesso di 200-300 mila euro. Come allenatore mi piace, ma il comportamento è da rivedere. Tutte le estati fa vivere situazioni eccessive alle società in cui si trova. Adesso aspettiamo la squadra fatta su immagine e somiglianza per il mister”

JOVIC “Il nome lo abbiamo fatto Martedì. Adesso è dovere di Ramadani portarlo. È un procuratore che spesso va fuori strada, ma adesso ha il dovere di portare il centravanti a Firenze. C’è concorrenza, ma non è una concorrenza ‘forte’: il Besiktas ha i soldi, ma non ha l’appeal della Fiorentina. Il Real Madrid ha aperto al pagamento del 50% dell’ingaggio, quindi è un dovere di Ramadani di portarlo alla Fiorentina. Altrimenti sarebbe una ‘storta’ di Ramadani. Mi aspetto questo colpo, sarei sorpreso se alla fine non si facesse”.

FORMULA JOVIC “Valutazione? Il Real lo ha pagato 60 milioni. Ci sta che si sia svalutato negli ultimi anni. Non è stato consigliato bene da Ramadani che lo ha portato in una squadra con Benzema: come si poteva pensare che potesse giocare con il francese davanti? Non puoi mai andare dove c’è Karim. Non so farne una valutazione, vediamo la formula. Ma la formula dovrà portarla Ramadani. Per esperienza, dico che sono sempre favorevole ad un prestito che non duri solo un anno. Mi auguro che sia un prestito biennale come ha fatto la Juventus con Morata. Mi sembrerebbe la strada più giusta, non sono per il prestito all’Odriozola. Tutto dipenderà da cosa vogliono fare Commisso e Barone“.

DJURIC “La Fiorentina farà due acquisti in attacco. In pole c’è Djuric. Al momento il rinnovo con la Salernitana non è arrivato: vediamo se vorrà rimanere a fare il capitano da Salerno, ma i contatti con la Fiorentina ci sono stati. Usciranno Piatek e Kokorin, quindi i viola stanno cercando una terza punta. Se non dovesse essere Djuric, sarà un attaccante simile al centravanti bosniaco”

SAPONARA “Aveva offerte dall’estero, ma le ha accantonate fin da subito. La sua priorità è quella di rimanere alla Fiorentina. C’è il gradimento di Italiano ed è un uomo spogliatoio. Penso che sia una cosa che finirà bene perchè c’è il benestare di tutte le parti“.

DODÒ “È una trattativa che va seguita. Se vai allo Shakthar e ti chiedono 15, gli devi dare 16. Dico 16 per far capire il concetto: per acquistare un giocatore dal club di Donetsk serve pagare quanto chiedono. Giocare al ribasso con loro è pericoloso, se non offri quanto richiesto, ti mollano. Spesa esagerata? No, sono 15 milioni spesi per un grande esterno. Io glieli avrei dati subito. Mi auguro ci sia l’apertura per chiudere l’operazione aprendosi alla spesa. Spenderesti spendendo 16 milioni per un grande esterno, non per un esterno normale”.

ENTUSIASMO COMMISSO “Al momento non ha l’entusiasmo che lo ha caratterizzato all’inizio della sua avventura in Italia. Altrimenti certe operazioni le avreste chiuse fin da subito, come l’operazione Torreira. Il Presidente deve farci capire se ha intenzione di spendere o se ha intenzione di fare un ‘ridimensionamento’. Questo però lo deve dire lui, neanche Barone”.

GRILLITISCH “Se ti salta con il procuratore qui a Firenze, è un mistero della fede calcistica. C’è un ingaggio di 2 milioni. Se so che un giocatore ha un certo prezzo, devo decidere se andarci o non andarci in base a quanti soldi ho a disposizione. Non posso andare da un giocatore che so che costa 2 volendo spendere niente. Al momento è una situazione in stand-by“.

RETROSCENA SARRI “È stato prigioniero del Napoli per mesi. Aveva un contratto e De Laurentiis non lo voleva liberare. Voleva liberarlo solo a fronte di un risarcimento tecnico. In tanti davano Jorginho molto vicino al Manchester City, in realtà aveva parola con il Chelsea. Dal momento che Jorginho è andato al Chelsea, Sarri è stato liberato. Rapporti Juventus erano pessimi? Sono stati rapporti ‘freddi’. Non è stato accolto molto bene da una parte dello spogliatoio. Altri, invece, lo hanno accolto in maniera subdola, ‘double face’. Lui se ne è accorto subito. A Sarri gli devi dare una squadra da trasformare in prodotto finale. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Fiorentina. Italiano ogni anno fa le bizze, Sarri, invece, firma i contratti in bianco. La Fiorentina lo cercò in passato ed anche pesantemente”.

PORTIERE “Bisogna capire il futuro di Dragowski. Milinkovic-Savic è tutto vero come proposta. Da quanto lo gradisco da 1 a 10? -1. Devi prendere un portiere per fare il salto di qualità. Se tieni Terracciano o ci punti, e non mi sembra il caso, o prendi un altro portiere per fare il salto. Altrimenti, se punti su Terracciano, dovresti andare a prendere Sirigu. Come sembra che possa fare il Napoli. Prendere Milinkovic-Savic sarebbe come avere due portieri uguali all’interno della rosa, con tutto rispetto per Terracciano. Non ti puoi presentare con tre portieri, al momento la priorità penso sia quella di farne uscire uno”.

MILENKOVIC “Siamo fermi. C’è da capire se esce Skriniar dall’Inter. Non mi piace questo fatto del rinnovo a cortesia. Qualche anno fa parlavamo di 40 milioni come prezzo di cartellino, lo voleva il Manchester. Se l’Inter porta i soldi, Milenkovic va a Milano. C’è un patto con Ramadani. Non sarà il titolare all’Inter, il titolare sarà Bremer. Quindi Commisso è sceso a patti con Ramadani? Si e non mi è piaciuto questo fatto. O lo fai sempre, o non lo fai mai. Adesso dobbiamo vedere se i nerazzurri porteranno questi soldi, credo massimo 15 milioni”.

AGOSTINELLI “Rinnova e poi potrebbe andare in Serie B. La Reggina è in pole perchè l’ha chiesta per prima”.