Schira rivela: “Cragno andrebbe subito alla Fiorentina. Viola senza fretta: non vogliono sbagliare portiere”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per fare il punto sul mercato della Fiorentina, soffermandosi sul capitolo portiere in casa viola. Ecco le sue parole: “Voci discordanti su Gollini. Da Bergamo arrivano grossi segnali sull’interesse Viola, mentre da Firenze raffreddano da questa pista. Tra i nomi più apprezzati rimane comunque Gugliemo Vicario. Oltre a questi, è stato proposto anche Meret nel caso non arrivasse il rinnovo con il Napoli. Un altro nome è Cragno. Il portiere del Cagliari verrebbe di corsa a Firenze, ma i Viola non hanno fretta. La dirigenza sta riflettendo su quale profilo affondare perchè non intende sbagliare il portiere con cui costruire un lungo ciclo”.