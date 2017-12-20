Cragno: "Tifo Fiorentina, sono nato a Fiesole e giocare contro i viola sarà una grande emozione"
Alessio Cragno, portiere del Cagliari ma tifoso viola ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Sono di Fiesole, giocare contro la Fiorentina per me ha il suo fascino. Ma non ci sarà...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2017 10:57
Alessio Cragno, portiere del Cagliari ma tifoso viola ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Sono di Fiesole, giocare contro la Fiorentina per me ha il suo fascino. Ma non ci sarà spazio per particolari emozioni, sarà una partita difficile perché la Fiorentina è una squadra con buone qualità. In palio ci sono punti pesanti per raggiungere il nostro obiettivo. Vogliamo regalare ai tifosi una prestazione da Cagliari”.