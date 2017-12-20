Cragno: "Tifo Fiorentina, sono nato a Fiesole e giocare contro i viola sarà una grande emozione"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari ma tifoso viola ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole: "Sono di Fiesole, giocare contro la Fiorentina per me ha il suo fascino. Ma non ci sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2017 10:57

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