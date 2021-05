Tuttosport, Cragno, l’interesse della Fiorentina è forte. Il Cagliari lo valuta almeno 15 milioni più bonus

Per il Torino la prima alterata a Sirigu per valore tecnico è Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della nazionale che non è blindato dai rossoblù. Questo non perchè i sardi nutrano dubbi sul suo valore, ma perchè assieme a Nandez è il giocatore attraverso il quale Giulini può pensare di finanziare il mercato. Dodici mesi fa il patron era arrivato a chiedere fino a 25 milioni per un portiere che adesso, complice il generale contenimento dei costi ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni più bonus. Prezzo che anticipa una trattativa lunga, detto pure che su Cragno è molto forte la concorrenza della Fiorentina. All’estero lo segue il Lille. Lo scrive Tuttosport.

